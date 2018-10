In einer Feier im katholischen Pfarrhaus wurde Pfarrsekretärin Elisabeth Kaiser in den Ruhestand entlassen und die neue Verstärkung im Pfarrbüroteam, Alexandra Schank, begrüßt. Mit dem Wechsel fallen die Büros in den Außenstellen Pfohren und Wolterdingen weg. Das Pfarrbüro an der Karlstraße 71 in Donaueschingen ist geöffnet: Dienstag 10 bis 12 Uhr, Mittwoch 9 bis 12 Uhr, Donnerstag 14 bis 17 Uhr, Freitag 9 bis 12 Uhr. Foto: Pfarrbüro