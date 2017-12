Donaueschingen Warten auf Urteil aus Stuttgart

Diese Forderungen sind mit dem großen Erfolg der Wundbehandlung verbunden, auf die sich Klotzbücher neben seiner chirurgischen Tätigkeit in den vergangenen Jahren spezialisiert hat. Rund 100 Patienten mit chronischen Wunden hat er in seiner Praxis an der Hermann-Fischer-Allee in Behandlung. Weitere 100 Patienten werden von vier Wundexperten – Pflegern mit Spezialausbildung – im TWC-Wundtherapiezentrum an der Karlstraße versorgt und nicht selten gesund gepflegt, wo früher eine Amputation drohte.