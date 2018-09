Donaueschingen. Der Schwarzwaldverein Donaueschingen unternimmt am Sonntag, 30. September, eine Wanderung rund um Sasbach am Kaiserstuhl. Die Gehzeit beträgt 4,5 Stunden. Start ist um 8.30 Uhr an den Donauhallen. Die Führung zu dieser Tour am Kaiserstuhl übernehmen Harry Berger und Renate Seifert.