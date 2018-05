Donaueschingen Wanderer wieder am Nachmittags unterwegs

Die nächste Tour führt am Dienstag, 22. Mai, zum Gasthaus Goldener Rabe und eine Woche später zum Gasthaus Löwen auf der Escheck. Zu den besonderen Zielen in den kommenden Wochen gehören das Café Prinzess in Schönwald, die Vesperstube am Stöcklewaldturm, das Berggasthaus Brend und das Naturfreundehaus oder das Dorfcafé in Gütenbach.

Ab Mittwoch, 8. August, finden die Touren jeweils am Mittwoch statt, damit man auch Gaststätten besuchen kann, die am Dienstag Ruhetag haben. Den Abschluss der Touren bildet traditionell die Wanderung zum Gasthaus Krone in Schönenbach mit dem Bratwurst-Essen am Dienstag, 2. Oktober. Am 9. Oktober trifft man sich noch einmal im Bergstüble zum traditionellen Wanderabschluss. Nähere Auskünfte erteilt die Tourist-Info Furtwangen, Telefon 07723 / 9 29 50.