Donaueschingen Waldwinkel enthüllen neuen Brunnen

Donaueschingen-Hubertshofen. Unumstrittener Höhepunkt war die Einweihung des neuen Narrenbrunnens am Dorfplatz, in dem künftig neue Narren getauft werden. Buchstäblich in letzter Minute waren die beiden Bronzefiguren fertig geworden, die der Künstler Ralf Rosa aus Grafenhausen gegossen und auf einer Sandsteinstehle platziert hatte. Sie stellen detailgetreu die Hubertshofener Narrenfiguren Schmellewieb und Badmilli-Hexer dar. Zur feierlichen Enthüllung hatte sich der halbe Ort eingefunden.

Nachdem das von Narrenvater Christian Knöpfle initiierte Projekt 2016 von der Stadt zunächst auf Eis gelegt worden war, konnte es jetzt mithilfe von Sponsoren verwirklicht werden. OB Erik Pauly lobte die Verwirklichung des Brunnens als ein Zeichen für den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft.

Erstaunliches förderte Ortsvorsteherin Monika Winterhalder zutage: "Am heutigen Johannistag werden von jeher Brunnenfeste gefeiert." So sei der Tag ideal für eine Brunneneinweihung. Der Tag sei auch verknüpft mit Brauchtumsfesten in Zusammenhang mit der Sommer-Sonnenwende. So werde die Fasnet künftig unter einem besonderen Stern stehen. Und auch Hubertshofen feiere einen besonderen Geburtstag. Denn der Ort ist 1352 gegründet und genau 666 Jahre alt.