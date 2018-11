Vorweihnachtliche Freude gab es am Samstag in Aasen. Der Musikverein hatte zu seinem Weihnachtsmarkt eingeladen, mit dem er das örtliche Veranstaltungsangebot bereits zum achten Male bereichert. Zahlreiche Stände mit vorweihnachtlichen Angeboten komplettieren den Markt. Thorsten Rothmund (linkes Bild, von links) nutzt das von Sigrid Hall und Elvira Romer präsentierte kulinarische Angebot, um in Vorweihnachtsstimmung zu kommen. Erstmals nimmt Chiara Schnekenburger (Bild rechts, unten) mit ihrem Hilfsprojekt "Ecuvida" am Weihnachtsprojekt teil. Sie bietet den Weihnachtsmarktbesuchern selbstgemachte Produkte aus Ecuador an, deren Verkaufserlös den Kindern zu Gute kommt, die in diesem südamerikanischen Land in Not leben. Vor der Weihnachtskrippe lauschen Jürgen Bäurer (Bild rechts, oben), Hubert Stolz, Christian Seng, Marion Stolz und Reinhard Stolz den Musikbeiträgen der Aasener Jugendkapelle. Kommendes Wochenende findet dann von Freitag bis Sonntag die Weihnachtswelt im Fürstlichen Marstall statt. Fotos: Bombardi