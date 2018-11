Donaueschingen Von Schlitzohren und "Schoofseggl"

Donaueschingen. Es war eine jener Pointen, mit denen Amtsbote Hannes alias Albin Braig seinen Bürgermeister Karlheinz Hartmann immer wieder zur Verzweiflung und das Publikum zu lautstarkem Szenenapplaus bringt. Am Montagabend taten dies Hannes und sein Bürgermeister im nahezu ausverkauften Mozart-Saal der Donauhallen. Zweimal 60 Minuten präsentierten sie live aus der Amtsstube einen schwäbischen Rathauses am Laufmeter Sketche, Pointen und Gags, hintergründig und mit jeder Menge Schlitzohrigkeit des Amtsboten. In ihren Auftritten überzeugten sie mit ihrer direkten Art, mit gewieften Dialogen zwischen dem selbstverliebten Bürgermeister und dem schlitzohrigen Amtsboten.

Das Programm basierte dabei auf dem bewährten Konzept zwischen Running Gags, Diskussionen über die Amtsführung des Bürgermeisters und dem gewitzten Amtsboten. Für das Publikum bedeutete die zweimal einstündige Unterhaltungswelle jede Menge Kurzweil und Strapazen für die Lachmuskeln. Lang anhaltender Szenenapplaus war die Folge. Zwischen den Sketchen sorgte "Herr Stumpfes Zupf- und Zieh Kapelle" mit einem reichhaltigen Repertoire aus verschiedenen Stilrichtungen der Unterhaltungsmusik, dass der Stimmungsfaden nie abriss. Einer der Gäste war Blumbergs Realschulrektor Egon Bäurer, der die beiden Schwaben-Komiker noch nie gesehen hatte und das unterhaltsame Spektakel in einem Rathaus in vollen Zügen genoss. In beinahe jedem der Sketche spielte auch das "Schnäpsle" eine herausragende Rolle, das beide miteinander zwitscherten.

Häufig telefonierte der Schultes auch mit "Schatzilein", seiner Ehefrau. Dabei vermittelte er stets den Eindruck, dass es ihm recht ist, ihr nicht zu nahe zu sein. Pointenreich verliefen auch die Telefonate mit seinem als "Schoofseggl" titulierten Amtskollegen, dem Landrat oder seinen Mitarbeitern. Stets in der Amtsstube mit von der Partie war Hannes, der mit seinen Kommentaren das Publikum regelmäßig zum Lachen brachte. Am Dienstag waren Hannes und sein Bürgermeister erneut in Donaueschingen zu Gast bevor sie zu ihrer nächsten Station aufbrachen.