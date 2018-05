Donaueschingen. Von dem mutmaßlichen Schützen, der vor der Donaueschinger Discothek "Okay" auf einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes geschossen hat, dem 21-jährigen Skelcim Kastrati, fehlt weiter jede Spur. "In der Angelegenheit sind keine Neuigkeiten bekannt", sagt Andreas Mathy, Sprecher der Staatsanwaltschaft Konstanz. Kastrati hatte in der Nacht auf den 15. Dezember auf einen Türsteher gezielt und diesen schwer verletzt. Die Polizei hat Vermutungen geäußert, er habe sich in den Kosovo abgesetzt. Die Staatsanwaltschaft hatte 2500 Euro Belohnung für Hinweise zu seiner Ergreifung ausgesetzt.