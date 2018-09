Donaueschingen Von Irish Folk bis zu Gipsy-Swing

Wer dabei südamerikanisches Lebensgefühl erleben möchte, ist an diesem Abend im Café-Bar-Restaurant Centrale in der Villinger Straße 2 richtig aufgehoben. Dort werden keine Unbekannten auftreten, sondern die Gruppe "Diego's Canela", die schon bei vergangenen Musiknächten mit Spanish Fiesta und Latin dafür sorgte, dass Besucher begeistert auf die Tanzfläche stürmten. Ob eigene Lieder oder bekannte Cover-Versionen der "Gipsy Kings" – das Repertoire von "Diego's Canela" reicht von temperamentvollen, spanischen Flamenco-Rumbas, bis hin zu Latino-Pop und klassischen Kuba-Songs. Das gelingt den Musikern mit Gitarre, karibischer Percussion und markanten Bläsern.

Auftakt für die große Donaueschinger Musiknacht ist 2018 bereits um 18 Uhr. Dann startet die Beatles-Coverband "Hard Day's Night" mit einem Gratis-Konzert für die Besucher auf dem Alten Festhallenplatz. Damit wollen die Veranstalter dieses Jahr die ganze Bevölkerung abholen und zur Musiknacht bringen, so Gregor Lange vom Organisationsteam. Bis etwa 20 Uhr klingen die Lieder der weltberühmten Jungs aus dem englischen Liverpool, bis es um 20.30 Uhr in der Stadt weitergeht. Dann starten sieben Bands in sieben Lokalen mit ihren individuellen Auftritten. Für jeden ist etwas geboten.

Aufgrund des Donaueschinger Reitturnieres haben die Organisatoren um Kai Sauser und Gregor Lange die Musiknacht zeitlich etwas weiter nach hinten verlegt. Daher ist sie dieses Jahr erst im September. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Information in der Karlstraße 58 oder unter Telefon 0771/857221, zudem im Internet unter www.reservix.de.