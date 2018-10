Donaueschingen-Heidenhofen. Mit dem Seniorenausflug sind die Heidenhofener Landfrauen bereits in ihr neues Herbst- und Winterprogramm gestartet und in der Blattermühle in Bonndorf ist auch schon Brot gebacken worden. Am kommenden Samstag, 13. Oktober, steht das traditionelle Helferfest an, der Dank für alle, die mit ihrem Einsatz zum guten Gelingen des diesjährigen Backhieslifestes beigetragen haben.

Bis zur Adventsfeier am 13. Dezember stehen noch drei Veranstaltungen an: Ein Info-Abend "Rund um die Kartoffel" mit der Ökotrophologin Gertrud Mellert im Landwirtschaftsamt in Donaueschingen am 16. Oktober, die Landfrauen-Bezirksversammlung am 10. November in Mundelfingen und ein Z’Liecht-Obed am 15. November im Backhiesli.

Mit dem "Frühstück mit Vortrag", diesmal über Aromatherapie, startet am 12. Januar das Winterprogramm 2019. Am 1. Februar geht man gemeinsam ins Kino und am 13. März zum SV Aasen "zu Goaly und Martin". Den Heidenhofener Senioren wird am Sonntag, 24. März, zum gemütlichen Beisammensein wieder ein volles Programm geboten. Und am 9. April werden mit Annette Hengstler Gartenkugeln gestaltet. Im Mai stehen die Familienwanderung (5. Mai) und vom 17. bis 19. Mai der Jahresausflug an und am 25. Juni wird zum Backhieslihock eingeladen. Das Programm endet am 21./22. Juli mit dem Backhieslifest.