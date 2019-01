Donaueschingen Vom Erfolg beflügelt

Was bietet das neue Jahr den Laufbegeisterten? Zunächst stabile Preise bei den Startgeldern, die "early-bird-Aktion" vom Vorjahr mit verbilligten Startgeldern wurde bereits sehr gut angenommen. Das Jahr bietet die Bereitsc haft von etwa 100 Mitgliedern, den Läuferinnen und Läufern auch in diesem Jahr eine bestens präparierte Strecke anzubieten, die Veranstaltung im gewohnten Rahmen ablaufen zu lassen und dabei auch die Zuschauer anlocken zu können und begeistern zu können für den Laufsport.

Der Schwerpunkt der Teilnehmer wird weiterhin in Baden-Württemberg liegen, aus den Nachbarländern Schweiz und Frankreich gibt es überdies eine gute Beteligung, dies unterstreicht die "Regionalität" des Laufes, der von den Verantwortlichen regelmäßig im Laufe des vergangenen Jahres auch beworben wurde.

Maskottchen "Lenny" wurde viel gefeiert und hatte viele erfolgreiche Auftritte, und auch in diesem Jahr soll das 2017 kreierte Maskottchen auf die Veranstaltung aufmerksam machen bei den verschiedensten Gelegenheiten, die CMT-Touristikmesse in Stuttgart bot bereits eine gute Gelegenheit. Das OK-Komitee blickt zuversichtlich in die Zukunft, freut sich über die gemeldeten Teilnehmer und wird seine ganze Kraft und Energie in die kommenden Monate legen, um den Marathon 2019 einer begeisternden und erfolgreichen Veranstaltung zu machen.