Donaueschingen Vom Caddie zum Golfclubmanager

Donaueschingen/Freiburg. Als er zwölf Jahre alt war, kam er erstmals mit dem Golfsport in Kontakt. "Der Vater einer meiner Freunde war Greenkeeper beim Öschberghof." So habe er Zugang zum Golfen bekommen. Auf dem Golfplatz konnte man sich als Caddie – also als Schlägerträger und Spielerbegleiter – oder Balleinsammler ein kleines Taschengeld verdienen, erinnert sich Postiglione. Karl Albrecht, der damalige Besitzer des Öschberghofs und Chef von Aldi Süd, habe damals persönlich die Weichen für Rossini und seine Freunde gestellt. "Wir mussten nur 50 D-Mark pro Jahr bezahlen."

Als Jugendlicher jeden Tag auf dem Golfplatz

Er sei als Jugendlicher jeden Tag auf dem Golfplatz gewesen, berichtet der heutige Manager. "Ich war immer fleißig beim Trainieren." Mit der Zeit wurde er immer besser und trat der Jugendmannschaft bei. "Mit 18 Jahren machte ich dann die Ausbildung zum Golflehrer in Koblenz." Danach habe er eine Zeit lang Unterricht gegeben. In den 90ern war er sogar als Profispieler auf Tour. "Ich wollte unbedingt Profiturniere spielen und dachte mir, ich muss es probieren." Durch Europa und sogar Asien sei er gereist, um Golf zu spielen, erzählt der gebürtige Pfohrener. Finanziert habe er den Profibetrieb mit dem Geld, dass er als Golflehrer verdient hatte und durch die Unterstützung von Sponsoren. Hier und da gewann er auch ein Turnierpreisgeld und war sogar kurzzeitig unter den besten zehn Golfern in Deutschland. "Die Fußstapfen von Bernhard Langer waren aber zu groß", gibt Postiglione anerkennend zu. Also habe er in Starnberg seinen ursprünglichen Beruf als Golflehrer wieder aufgegriffen.