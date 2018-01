Mit Live-Musik eröffnete "Heilix Blechle & Co." den Kappenabend des Musikvereins Grüningen am Samstag im vollbesetzten Probelokal und Live-Musik bildete auch den Schlussakkord. Dazwischen sorgten die Köhlerzunft aus Unterbränd, Ignaz und Severin und viel selbst Erdachtes und Gemachtes für närrische Unterhaltung. Da bekamen Männlein und Weiblein im Sketch von Ines Doser und Silvia Hirt-Weinsberger ihr Fett ab und Scheich Abdul (Bild) wollte vor Ort ein Paar Damen für seinen Harem kaufen. Als Fastnachtsprinz mit Promille reihte Roland Limberger einen Witz an den anderen und zum Thema des Abends, "1001 Nacht", bereicherten die orientalischen Tänzerinnen, hinter denen 13 Musikerfrauen steckten, das Programm. Foto: Hauger