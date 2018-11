Donaueschingen. Die gute alte Zeit der Schallplatte bringt die Coverband Vinyl in der Alten Hofbibliothek zurück. Das Livekonzert in der Reihe After Business Club steigt am Donnerstag, 8. November, 20 Uhr. Einlass ist um 19 Uhr. Die Coverband bietet laut Veranstalter ein Konzerterlebnis mit den besten Rock- und Popklassikern. Dabei entwickelt Vinyl eine eigene Note: mal rockig laut, dann wieder unplugged, leise und mit viel Gefühl.