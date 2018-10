Donaueschingen Villinger Straße wird gesperrt

Donaueschingen (guy). Der Entwicklungsprozess im neu entstehenden Wohngebiet "Am Buchberg" schreitet voran. In diesem Zusammenhang stehen auch die nächsten Arbeitsschritte in der Villinger Straße an. Die soll dazu entsprechend gesperrt werden. Ursprünglich sei diese Sperrung auf Montag, 15. Oktober, festgelegt, sie wird sich nun allerdings um eine Woche verschieben, erklärt Gerhard Lucas von der Stadt Donauschingen. Das bedeutet, die Villinger Straße wird also erst ab Montag, 22. Oktober, für den Verkehr gesperrt.