Donaueschingen Villa Sonnenschein weiht Garten ein

Gut läuft die Ökumene in Donaueschingen. Ein Höhepunkt ist das Sommerfest am Sonntag, 8. Juli. Im ökumenischen Festgottesdienst geht es um 200 Jahre evangelisches Leben in Donaueschingen, das mit der Heirat von Fürst Karl Egon II zu Fürstenberg mit der badischen Prinzessin Amalie am 19. April 1818 seinen Anfang nahm. Da Kantorin Antje Schweizer noch in Elternzeit ist, leitet Stephanie Dietrich von der Musikhochschule Trossingen die Aufführung der Kaliwoda-Messe. Beim anschließenden Fest im Gemeindehaus treten Musikgruppen der Gemeinde und die Kindergartenkinder auf.

Der Kirchengemeinderat, das Leitungsgremium der Gemeinde, trifft sich am Samstag, 9. Juni, zu einem Klausurtag. Es geht unter anderem um die Abendmahlsliturgie. Die Vorsitzende des Gemeindebeirats, Ingeborg Kettern, ermuntert die Gemeindeglieder, Fragen und Anregungen einzureichen. Für das vielfältige Leben im Gemeindehaus am Irmapark stehen darüber hinaus weitere Gruppen wie der Besuchsdienst, eine Tanz-, eine Gymnastik- und eine Töpfergruppe, Chöre und Instrumentalgruppen. Die Kirchendienstgruppe trifft sich am Mittwoch, 6. Juni, ab 19 Uhr mit Pfarrerin Dagmar Kreider zur Planung des Sommervierteljahres.

Nach der Grundordnung der Evangelischen Landeskirche in Baden leiten die Kirchenältesten gemeinsam mit der Pfarrerin oder dem Pfarrer die Gemeinde. Im Gemeindebeirat beraten die Mitglieder des Ältestenkreises und ehren- und hauptamtlich Mitarbeiter grundsätzliche Fragen zum Gemeindeaufbau und zur Fortentwicklung der gemeindlichen Arbeitsformen.