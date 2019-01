Donaueschingen Vier Kandidaten stellen sich vor

Doch scheinbar ist es auch für ehemalige Bürgermeister, die einst in kleineren Kommunen das Sagen hatten, durchaus attraktiv, in Donaueschingen die zweite Position zu besetzen. Denn die anderen beiden Kandidaten waren in der Vergangenheit bereits Bürgermeister. Einer war 16 Jahre Bürgermeister in einer baden-württembergischen Gemeinde mit fast 8000 Einwohnern und hat aus eigenem Wunsch aufgehört. Der andere führte eine Gemeinde nahe der bayrischen Grenze mit fast 2000 Einwohnern und war 16 Jahre lang im Amt.