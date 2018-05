Donaueschingen-Wolterdingen. Ein 61-jähriger Lenker eines Suzuki ist am Sonntag, gegen 16 Uhr auf der Donaueschinger Straße aus Unachtsamkeit gegen einen am Straßenrand geparkten Fiat Ducato gestoßen. Alle vier erwachsenen Fahrzeuginsassen und ein knapp zwei Jahre altes Kind wurden vorsorglich ins Klinikum eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 13 000 Euro geschätzt, wie die Polizei am Montag mitteilte.