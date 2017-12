Donaueschingen Viele Gottesdienste und Krippenspiele

Am ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, finden in Heidenhofen (9 Uhr), St. Michael (9.30 Uhr), in Wolterdingen und in St. Marien jeweils um 10.30 Uhr Eucharistiefeiern statt. Um 18 Uhr wird in St. Johann eine Weihnachtsvesper gefeiert. Weitere Eucharistiefeiern finden am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, in St. Johann und Neudingen (jeweils 9 Uhr), Grüningen (10 Uhr), Pfohren und Aasen (jeweils 10.30 Uhr) und in Hubertshofen (11 Uhr) statt.

Bereits am Samstag, 30. Dezember, findet um 18 Uhr in Heidenhofen eine Eucharistiefeier zum Jahresausklang statt.

An Silvester, 31. Dezember, wird um 9 Uhr in St. Johann und um 9.30 Uhr in St. Michael eine Eucharistiefeier angeboten. Eucharistiefeiern zum Jahresabschluss werden an diesem Tag in Grüningen, Pfohren und Wolterdingen (jeweils um 10.30 Uhr) gefeiert, und um 17.30 Uhr in St. Johann.

Am Neujahrstag, 1. Januar, finden in St. Michael (9.30 Uhr), Neudingen (10 Uhr), Aasen (10.30 Uhr) und in St. Marien (11 Uhr) Eucharistiefeiern statt, in Hubertshofen um 10.30 Uhr eine Wortgottesfeier.

Die Sternsinger sind in allen Pfarreien der Seelsorgeeinheit am Dreikönigstag, 6. Januar, unterwegs. Besuchswünsche können unter Sternsinger-ds@gmx oder unter Telefon 0771-897820 angemeldet werden.

Evangelische Kirchengemeinde Donaueschingen: Hier finden am Heiligen Abend, 24. Dezember, diese Gottesdienste statt: Um 10 Uhr wird in der Christuskirche ein Taizé-Gottesdienst gefeiert. Der Gottesdienst in der Krankenhauskapelle beginnt bereits um 15 Uhr. Die große Kinderweihnacht für Kinder ab dem Grundschulalter beginnt um 16 Uhr in der Christuskirche. Hier wird auch um 18 Uhr die Christvesper mit vertrauten Worten der Bibel und bekannten Weihnachtsliedern gefeiert und um 23 Uhr die Christmette.

Am ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, wird um 10 Uhr in der Christuskirche ein Festgottesdienst mit Abendmahl gefeiert. Dazu singt die Kantorei unter Leitung von Vera Klaiber. Am zweiten Weihnachtstag findet um 10 Uhr der traditionelle Gottesdienst mit Weihnachtstheater statt, in diesem Jahr mit "Christian" unter Leitung von Ursel Abele. Für die musikalische Gestaltung sorgt die Gemeindeband "Sacro Services".

Mittwoch, 27. Dezember, ist um 18 Uhr Gottesdienst in St. Michael. Am Altjahresabend, Sonntag, 31. Dezember, findet um 9 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der Krankenhauskapelle statt. In der Christuskirche wird um 10 Uhr Gemeindegottesdienst gefeiert und um 18 Uhr ist der traditionelle Jahresschlussgottesdienst mit Abendmahl. Am Neujahrstag, 1. Januar, ist die ganze Gemeinde um 18 Uhr in St. Michael zum Gottesdienst eingeladen.