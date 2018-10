Donaueschingen Viel Kreativität und Fachwissen

Donaueschingen. Regina Gröger wurde am Montag bei Bromberger Packungen nach mehr als 27-jähriger Tätigkeit in den verdienten Ruhestand verabschiedet. Gröger hatte ursprünglich den Beruf der Friseurin erlernt. Sie war seit 1991 in der CAD-Entwicklung des Unternehmens beschäftigt. Durch ihre Entwicklung entstanden unzählige Verpackungsdesigns für Verpackungen und Werbemittel aus unterschiedlichsten Branchen. Regina Gröger erlebte und erlernte in ihrer beruflichen Laufbahn unterschiedliche Technologiestufen der Verpackungsentwicklung.