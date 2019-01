Donaueschingen VHS setzt Schwerpunkt auf Globales Lernen

Andreas Huber ist Geschäftsführer des Club of Rome Deutschland. Er fragt am Mittwoch, 5. Juni, vor dem Hintergrund des Klimawandels nach den Möglichkeiten jedes Einzelnen, positiv auf unsere Welt einzuwirken. Ergänzt werden die Vorträge mit Berichten von Miguel Quilamba, Benjamin Rösch und Matthias Lippold. Schwerpunkt hier: Was jemand erzählt, der geflohen ist. Hinzu komme der große Themenkomplex mit kleineren Kursen, die sich im selben Kontext abspielen, etwa wie es gelingt, umweltfreundliche Verpackung selbst herzustellen.

Höhepunkte: Nicole Vidal klärt in ihrem Vortrag "Fakten und Mythen über ADHS" auf. Hanne Marquardt referiert zu der von ihr erfundenen Fußreflexzonen-Therapie- und Massage. Der deutsche Triathlon-Meister Nikolaus Loder berichtet von seinem Weg zum Ironman Hawaii und der Gerontologe Rüdiger Schnitt-Homm erklärt wie es gelingt, auch im Alter den anwachsenden Fettpolsterchen Herr zu werden. Am Donnerstag, 21. März, wird bei der Ladies Crime Night vorgelesen, zu Live-Musik und unter dem Titel "Frauen morden schöner".

Firmen: Im neuen Semester will die VHS wieder verstärkt in die Unternehmen der Region blicken. So gibt es Führungen bei Frei-Lacke in Döggingen unter dem Schwerpunkt Ausbildung und Mitarbeiterqualifizierung, eine Exkursion zur Heutrocknungsanlage nach Bruggen und die Besichtigung des Donaueschinger Rapsöl-Herstellers Baargold.

Exkursionen: Neben der Fahrt zu den Bregenzer Festspielen führt die VHS auch auf die Insel Reichenau, zur Bundesgartenschau nach Heilbronn, zur Bodensee-Wasserversorgung in Sipplingen sowie zur Aufführung der Zauberflöte ins Badische Staatstheater. Auch bietet Autorin Birgit Hermann wieder eine Leserwanderung an. Diesmal geht es am Samstag, 1. Juni, zu Natur und Kultur in Menzenschwand.

Irgendwann werde man an die Decke stoßen, dachten sich VHS-Leiter Jens Awe und sein Team. Bisher hat es jedoch nicht den Anschein. Gegenüber dem Vorjahressemester steigt die Anzahl der Kurse für Frühjahr/Sommer 2019 von 296 auf 314 Kurse. Im laufenden Semester waren 90 Kurse komplett ausgebucht. Wegen besonderer Nachfrage wurden 21 Kurse zusätzlich organisiert. Bislang gebe es im laufenden Semester 3548 Teilnehmende.