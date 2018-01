Donaueschingen Verwirrter Mann löst Polizeieinsatz aus

Der 38-Jährige betrat gegen 17.15 Uhr in einem Hotel in der Karlstraße ein Gästezimmer und behauptete, dass er in diesem Zimmer wohne. Da der ungebetene Gast dem Hotelpersonal nicht bekannt war und das Zimmer nicht verlassen wollte, wurde die Polizei verständigt.

Beim Eintreffen der Ordnungshüter zog der 38-Jährige sofort ein Klappmesser aus seinem Hosenbund. Die Beamten zogen sich daraufhin zurück und schlossen der Mann im Hotelzimmer ein. Sämtliche Versuche, mit dem Mann ein normales Gespräch zu führen, scheiterten.

Spezialkräfte der Polizei konnten den Mann schließlich überwältigen und widerstandslos festnehmen. Der 38-Jährige wurde anschließend in eine Spezialklinik eingewiesen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.