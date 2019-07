Donaueschingen Verwaltung platzt aus allen Nähten

Doch wo sollen die vier zusätzlichen Arbeitsplätze untergebracht werden, wenn es jetzt schon eng ist? Deshalb wurde die Raumsituation unter die Lupe genommen. Eine Möglichkeit wurde allerdings nicht gefunden.

Nun will die Stadt das Haus an der Villinger Straße anmieten, in dem einst die Verwaltungsspitze des französischen Militärs ihren Sitz hatte. Seit dem Abzug der Franzosen 2014 stand das Gebäude, das früher den Namen "Antenne de Commandement" trug, leer. Gerne hätte es die Stadt gekauft, doch der Eigentümer – die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben – möchte es nur vermieten. Rund 1700 Euro Kaltmiete monatlich soll die Stadt für Gebäude und Außenanlage bezahlen. Dafür gibt es 760 Quadratmeter Nutzfläche, 16 Stellplätze und drei Garagen. "Es ist ein fairer Mietpreis mit einem Pferdefuß", erklärt Stadtbaumeister Christian Unkel. Denn für Betriebskosten und Instandhaltungskosten muss die Stadt aufkommen.

Doch zunächst müssen rund 350.000 Euro investiert werden, damit die Voraussetzungen den deutschen Vorschriften entsprechen und die Rathausmitarbeiter dort überhaupt arbeiten können. Obwohl nur das Nötigste gemacht werden soll, müssen die Brandschutzbestimmungen eingehalten werden. Zwar wird das Rathaus IV mit dem Zusatz Provisorium geführt, doch die Übergangslösung könnte mehrere Jahre Bestand haben. Abhilfe könnte erst die Erweiterung des gelben Rathauses schaffen, und für das Großprojekt müsste die Stadt sowieso ein Gebäude anmieten – schließlich müssen die Mitarbeiter in der Bauphase irgendwo untergebracht werden.

Ämter, die viel Publikumsverkehr haben, sollen in der Innenstadt bleiben, deshalb werden Stadtkämmerei und Stadtkasse in das vierte Rathaus ziehen. "Wir haben uns intensiv Gedanken gemacht", sagt Hauptamtsleiter Mike Biehler. Die Ämter Tiefbau, Hochbau und Bauverwaltung könnten nicht getrennt werden. Der Gutachterauschuss sei dem Sachgebiet Liegenschaften zugeordnet, das zum Hochbau gehört, und da Theo Kneer den Ausschuss aufbauen soll, könnte man den nicht auslagern, sondern werde ihn in den Räumen der Stadtkasse unterbringen. Ausländeramt, Standesamt sowie Gemeindevollzugsdienst bekommen mehr Platz in den frei werdenden Räumen der Kämmerei.

Seit Längerem stehen die Sanierung und die Erweiterung des gelben Rathauses im Raum: Mangelnder Brandschutz, eindringendes Wasser und energetische Probleme – die Liste der Mängel ist lang. Außerdem gibt es noch die Bausünde aus den 1970er-Jahren, mit der das ehemalige Hotel verziert worden ist. Da eine Sanierung nicht wesentlich kostengünstiger ist, wurden die Hermann-Pläne für eine Erweiterung aus der Schublade geholt.