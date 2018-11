Donaueschingen Vertrauensbeweis bei Klosternarren

Ebenfalls einig waren sich die Neudinger Narren bei den Wahlen der Vereinsvertreter. So konnten die Elferräte Bernd Matt, Bernd Laufer, Marius Kehle, Juan Moreno und Norman Neininger in ihren Ämtern bestätigt werden. Des Weiteren wurde Bernd Laufer in seinem Amt als "Leiter Verwaltung" bestätigt und Marc Neininger als Säckelmeister. Agnes Hensler übergab nach vielen Jahren das Amt des "Obmanns Hästräger" an Heidi Willems. Der erste Ansprechpartner, Bernd Matt, der in diesem Jahr zur Wahl stand, gab bekannt, dass dies seine letzte Amtsperiode sei.

Ortsvorsteher Klaus Münzer bedankte sich für das Engagement der 219 Klosternarren. "Die hohe Anzahl der Mitglieder des Narrenvereins zeigt, was für einen hohen Stellenwert dieser in Neudingen hat. Ich finde es bemerkenswert, wie ihr die Jugend mit einbindet, denn jeder weiß, dass Vereine von der Jugend leben."

Wie viel die Neudinger mit den Kindern und Jugendlichen unternehmen, zeigte sich der Bericht der Jugendleiterinnen Saskia Matt und Anna-Lena Hensler. So wurde nicht nur an Veranstaltungen wie dem Sommerjugendcamp der Narrenvereinigung teilgenommen, sondern es wurden eigene Veranstaltungen wie das Floß fahren auf der Donau oder ein Spielenachmittag initiiert. Zudem sind Kinderfastnacht und "Kinderquatsch" fester Bestandteil der Neudinger Fastnacht.