Donaueschingen Versuchter Mord: Täter weiter auf der Flucht

Donaueschingen - Mehr als zwei Monate nach dem versuchten Mord in einer Diskothek in Donaueschingen fehlt von dem mutmaßlichen Täter weiterhin jede Spur. Er hatte in der Nacht auf den 15. Dezember vor einer Diskothek im Donaueschinger Industriegebiet auf einen Türsteher geschossen und den Mann schwer verletzt.