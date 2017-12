Donaueschingen Versuchter Mord: Hält sich Täter in Ulm auf?

Bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge kann es sein, dass sich der Gesuchte nach der Tat in Richtung Ulm abgesetzt hat und sich auch noch im Bereich von Ulm aufhält.

Laut vorliegendem Ermittlungsstand wollte Kastrati in der Nacht auf Freitag (15. Dezember) in eine Diskothek im Donaueschinger Industriegebiet. Nachdem ihm wegen eines bestehenden Hausverbotes der Zutritt in die Diskothek von Security-Mitarbeitern verwehrt worden war, zog der Mann eine scharfe Waffe und schoss auf einen der Türsteher. Der Angeschossene wurde durch den Schuss schwer verletzt und musste in einer Klinik einer Notoperation unterzogen werden.

Nach dem Schuss flüchtete Kastrati. Die ermittelnden Beamten der Kriminalpolizeidirektion Rottweil erlangten mittlerweile Hinweise, wonach sich der Gesuchte möglicherweise nach Ulm abgesetzt hat und sich dort auch noch aufhalten könnte. Bei einer am Dienstagabend (19. Dezember) in der Innenstadt von Ulm vorgenommenen Wohnungsdurchsuchung konnte Kastrati allerdings nicht gefunden werden.