Donaueschingen. Der Kirchenchor singt an Weihnachten die "Windhaager Messe" in C-Dur von Anton Bruckner. Beide Männerstimmen können Verstärkung brauchen. Sänger sind für dieses Projekt unter der Leitung der Dirigentin Regina Berner (info@regina-berner.de od. Tel. 07425/8264) willkommen. Proben finden statt jeden Donnerstag von 20 Uhr bis 21.30 Uhr im Mariensaal, Eilestraße 4, bei der Marienkirche. Der Kinder- und Jugendchor trifft sich am Donnerstag in der Zeit von 18.30 Uhr bis 19.15 Uhr im Mariensaal. Junge Leute ab sechs Jahren sind dazu willkommen.