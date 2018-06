Donaueschingen Versammlung wählt neue Kassiererin

Ein- und Ausgaben für die Organisation der Musiktage würden über die Konten der Musikfreunde laufen, aber getrennt abgerechnet. Allerdings würden Steuern, Sozialabgeben und Kosten für die Steuerberatung und die Buchhaltung über die Musikfreunde laufen.

Seit 2014 stiegen diese Kosten erheblich an, und genau seit diesem Jahr verblieben die Steuererstattungen bei den Musiktagen. Einfach gesagt: Die Musikfreunde haben in den vergangenen drei Jahren die Musiktage gefördert, und das wohl nicht in ganz unerheblichem Maße. Ein Zustand, der geändert werden soll.

Alle Verantwortlichen und Musiktagebeteiligten sind sich in diesem Punkt auch einig. Allerdings erst ab 2019, denn für dieses Jahr hat Musiktagechef Björn Gottstein schon alle Mittel verplant. Erschwerend für die Finanzen der Musikfreunde komme hinzu, dass eine Rückerstattung nicht möglich sei, da die Musiktage der entsprechenden Jahre bereits abgerechnet wären.

Die Gesellschaft der Musikfreunde hat 295 Mitglieder – acht Todesfälle und Austritte stehen vier Eintritten gegenüber. Zwei der neuen Mitglieder stammen aus dem Rathaus: Oberbürgermeister Erik Pauly und Kulturamtsleiterin Kerstin Rüllke. "Bisher war die Geschäftsführung nicht Mitglied bei uns", freut sich Musikfreunde-Präsident An­dreas Wilts über die neuen Zeiten. Denn nicht immer verlief die Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung so harmonisch.

Nachdem es in der Vergangenheit einige Unklarheiten über die Frage gab, für was das Kulturamt und für was die Musikfreunde verantwortlich sind, scheint dies nun geklärt zu sein. "Mit vollem Elan hat Kerstin Rüllke sich an die Öffentlichkeitsarbeit gemacht", sagte Wilts. So habe die Kulturamtsleiterin eine Kooperation mit ihrem ehemaligen Arbeitgeber initiiert. Die Musikfreunde bekommen Werbung und stellen dafür Karten zu Verfügung, auf die es zehn Prozent Ermäßigung gibt.

Auch für das Programmheft sei die Kulturamtsleiterin nun verantwortlich: "Und noch nie war es so früh fertig." Und eine weitere Frage scheint ebenfalls geklärt zu sein: Wer zeigt sich für die Inhalte verantwortlich. Nach drei Jahren gibt Friedemann Kawohl, dritter Präsident der Musikfreunde, die Verantwortung für den Bereich Klassik und die Neue Reihe ab.

Kerstin Rüllke wird zukünftig diese Aufgabe übernehmen. Allerdings: "Es wird das Programm eines Vereines und nicht einer Einzelperson sein", unterstreicht Wilts. Denn auch weiterhin sollen die Inhalte mit dem Beirat des Vereines besprochen und diskutiert werden. Auch eigene Ideen würden weiterhin beigesteuert.