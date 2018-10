Donaueschingen Vermeintlich unkluge Züge verwirren

"Der mentale Zweikampf zweier Gegner, ohne sich zu berühren, ist faszinierend", schwärmt er. Sein Tipp für alle Schachanfänger: "Spielen, spielen, spielen. " Dabei solle man allerdings nicht online antreten, sondern gegen echte Gegner, empfiehlt der ehemalige Bezirksleiter des Schachbezirks Schwarzwald.

Der Name Schach leitet sich vom persischen Wort Schah ab. Das bezeichnet den König. Schach ist also ein königliches Spiel, was sich auch auf das Ziel bezieht. Bei diesem strategisches Brettspiel bewegen zwei Spieler wechselnd weiße und schwarze Schachfiguren auf dem Schachbrett, bis der Gegner schachmatt gesetzt ist, also bis seine Spielfigur König sich des Angriffs nicht mehr erwehren kann.