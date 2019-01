Donaueschingen Vereinshaus gewinnt an Konturen

Hüfingen-Fürstenberg. Inzwischen reichte ihn die Stadtverwaltung zum dritten Mal ein. "Ich weiß nicht mehr, was wir an den Planungen noch ändern können", ist Ortsvorsteher Bernhard Schmid zuversichtlich, dass das bis ins Detail ausgefeilte Projekt die Voraussetzungen für den Zuschlag erfüllt.

Praktisch profitieren alle örtlichen Vereine von einem Vereinshaus. Die einen, weil sie noch gar keinen offiziellen Vereinsraum besitzen. Andere, weil sie sich mit mehreren anderen Vereinen einen Raum teilen. Die Raumnot führt auch dazu, dass die Vereine ihre Aktivitäten nicht mehr in vollem Maße ausüben können. Schmid geht sogar einen Schritt weiter: "Die gesamte Gemeinde profitiert von dem neuen Gebäude, das in unmittelbarer Nachbarschaft zur Bürgerhalle deren Infrastruktur wie die bereits vorhandenen Parkplätze mitbenutzen kann." Im Rathaus stehe der zu einem Jugendraum umgestaltete Ratssaal wieder für Sitzungen und die Arbeit der Ortsverwaltung bereit, und angesichts des schleichenden Wegfalls der Gastronomie hätten auch die Senioren einen fixen Ort, an dem sie sich treffen könnten.

Die mehrfach aktualisierten Pläne haben praktisch alle Bedürfnisse von Verwaltung und Vereinen berücksichtigt, so dass der Startschuss für den Baubeginn eine reine Formsache ist. "Der Bau ist zweck- und kostenoptimiert", schwärmt Schmid, der in diversen Gespräche mit Vereinsvertretern und dem Architekten zahlreiche Stunden investierte, um den Anforderungen der Vereine an das Gebäude gerecht zu werden.