Donaueschingen Vereine wollen sparen

Das Thema aufgeworfen hatte ein Schreiben von Stephan Storm, Abteilungsleiter der Tischtennisgemeinschaft. Eigenleistungen in der vorgesehenen Größenordnung seien in den Gewerken Dachdeckung, Holz-Außenverkleidung und Außenanlage denkbar, so Architekt Günter Limberger. Selbstverständlich seien diese nur durch örtliche Fachleute und deren Helfer sinnvoll. Damit könnten laienhafte Fehler ausgeschlossen werden. Eine Liste der in Frage kommenden örtlichen Handwerker wurde erstellt.

Nach deren Anhörung soll die Rohbauausschreibung beginnen, der Bauantrag werde aktuell eingereicht, so Limberger. Hinter der Debatte stand für viele Anwesende der Wunsch, durch das Eingesparte ein paar Wünsche und Vorstellungen zur Inneneinrichtung verwirklichen zu können. Listen mit Wünschen und Fragen der Machbarkeit hatten die Vereinsvorsitzenden dabei.

Ihnen halfen Erfahrungen, die sie durch diverse Nutzungen städtischer Sport- und Mehrzweckhallen im Laufevergangener Jahre machen konnten. Architekt Limberger notierte und informierte, nicht ohne gelegentlich im Hinblick auf den Kostenrahmen auf die Bremse zu treten.