Donaueschingen Verein gibt Cego-Freunden ein Dach

Die Meisterschaften

Vor 18 Jahren wurde das große Turnier in Pfaffenweiler bei Villingen-Schwenningen von Rolf Erbert, Josef Sieber und Lothar Neugart ins Leben gerufen. Der Gedanke dahinter sei es gewesen, die zahlreichen kleinen Turniere unter einem gemeinsamen Nenner zusammen zu bekommen. Gar nicht so einfach, gibt es doch gerade im Cego unzählige regionale Unterschiede: "Das ist von Dorf zu Dorf verschieden. Wir mussten ein einheitliches Regelwerk schaffen, das für alle galt", so Erbert. Ab dem dritten Jahr der Meisterschaften werde entsprechend gespielt. Mittlerweile versammeln sich pro Turnier 100 bis 150 Leute aus einem Stamm von etwa 400 verschiedenen Mitspielern. Das Turnier speist sich außerdem aus bis zu 2500 aktiven Cego-Spielern im Schwarzwald. Die neue Saison startet am Sonntag, 11. November, in Hofsgrund. Das Finale findet am 14. April in Freiburg bei der Brauerei Ganter statt, neben der ZG Raiffeisen einer der großen Sponsoren der Veranstaltung. Gewonnen hat, wer über den gesamten Verlauf der Meisterschaften die meisten Pluspunkte auf seinem Konto verbucht. Amtierender Meister ist Hans-Peter Schultis aus Simonswald.

Viele Gemeinschaften

Auch wenn es zeitweise nicht so prominent in der Öffentlichkeit stand, Cego hat immer weitergelebt. Vor allem in kleinen Gruppen, die sich regelmäßig zum Spielen treffen. "Viele haben dabei Angst, am Turnier dabei zu sein, weil sie denken, es da ausschließlich mit Profis zu tun zu bekommen", erklärt Wolfgang Fürderer, der zukünftig Vorsitzender des neuen Vereins sein soll. Er ergänzt: "Cego muss vor allem Spaß machen. Ein guter Tisch ist wichtiger als die Punkte, darum geht es." Dabei versammeln sich alle Generationen und alle Schichten, "vom Arbeiter bis hin zum Bankdirektor", schildert Wolfgang Fürderer. Dazu gehöre auch mal ein derber Spruch oder das Verzeihen eines Fehlers.

Wissenschaft: Zur Herkunft von Cego gibt es verschiedene Theorien, die wahrscheinlichsten stammen von Gerold Blümle und weisen auf die spanischen Erbfolgekriege, Anfang des 18. Jahrhunderts, hin.

Tarot: Die heutigen Motive der Cego-Karten sind verwandt mit jenen aus dem Tarock oder Tarot. Die gelangten über die Fürstenhäuser nach Russland, Österreich und schließlich in den Schwarzwald.

Spanien: Während des Erbfolgekrieges schickte der Markgraf von Baden Soldaten zur Unterstützung des spanischen Königs in den Süden. Dort lernten sie das Spiel "L'Hombre" kennen. Ein Spiel, das sich im 18. und 19. Jahrhundert über ganz Europa verbreitete. Man spielte mit unbekannten Karten, die man quasi blind vom Tisch aufnahm. Blind heißt auf spanisch "ciego". Die Schwarzwälder mischten das Spiel mit ihren Karten. Beim Cego befinden sich in der Mitte zehn Karten, die als Blinde bezeichnet werden.

Wo wird Cego gespielt? Das Spiel reicht nicht über den Südschwarzwald hinaus, bis auf einige Ausnahmen, bei denen Einheimische Cego in andere Städte oder Länder, etwa die USA, mitnahmen. "Es gibt keine Erklärung, warum das Spiel streng in Baden geblieben ist", sagt Rolf Erbert. Im Schwäbischen gebe es etwa keine Turniere.

Strategie: "Cego ist eines der wenigen Karten-Strategie-Spiele", erklärt Gerda Lorenz, die in Hofsgrund das Turnier organisiert. Wer Skat spielen könne, habe es leichter. "Das Schöne ist jedoch: Mann kann nicht sagen, der da ist Meister und wird gewinnen. Das Kartenglück zählt dazu."

Lernen im Internet: Die Fachhochschule Furtwangen hat einen Cego-Onlinekurs für Anfänger entwickelt: www.cego-online.de