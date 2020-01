Donaueschingen Unrat entlang Fohrenhöfenroute

Dass es in der Stadt zu ähnlichen Vorfällen komme, sei allerdings eine Tatsache: "Im Bereich von Schulen sowie in der Nähe von Imbissbetrieben und Discountern, aber auch in der Kernstadt, werden vom Gemeindevollzugsdienst immer wieder Abfallsünder gestellt", erklärt Moßbrucker.

Und wer denkt, für eine achtlos weggeworfene Fast-Food-Verpackung oder den Rest der Currywurst gibt es schon kein Knöllchen: Laut Stadt ist der Gemeindevollzugsdienst dazu berechtigt Verwarnungen auszusprechen und hierfür Verwarnungsgelder in Höhe von zehn bis 55 Euro zu erheben. Das gelte für kleinere Vorfälle.

Handle es sich allerdings um einen schwerwiegenden Verstoß mit einem entsprechenden Umfang, werde das von der Stadt beim Landratsamt zu Anzeige gebracht: "Nach dem Bußgeldkatalog des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz kann das Landratsamt Bußgelder von bis zu 2500 Euro festsetzen", so Moßbrucker.