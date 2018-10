Donaueschingen Ungarn-Markt bereichert Herbstfest

Im Fokus steht in diesem Jahr Vác. Doch auch die beiden anderen Partnerstädte werden auf dem Rathausplatz thematisiert. Die Deutsch-Französische Gesellschaft bietet französische Spezialitäten an und die Deutsch-Japanischen Gesellschaft eine japanische Buchweizennudelsuppe "Soba". Die wird von der Sushi Bar Tatsumi aus Konstanz eigens von Sushimeister Osamu Yamashita für das Herbstfest zubereitet. Außerdem gibt es wieder das Glücksrad mit japanischen Preisen. Vom Rathausplatz über den Platz an Hanselbrunnen bis in den unteren Teil der Karlstraße werden sich rund 70 Stände platzieren. "Wir haben die Stände so angeordnet, dass sich abends das Geschehen auf dem Rathausplatz und dem Platz am Hanselbrunnen konzentriert", sagt Kai Sauser. Natürlich müssten Besucher auf dem Weg zwischen den beiden Plätzen nicht verhungern und verdursten. Tagsüber gebe es keine einzige Lücke. Die Verbesserung der Infrastruktur wird den Besuchern vielleicht nicht auf den ersten Blick auffallen. Aber die Stolperfallen wurden reduziert. "Wir haben jetzt ein Stromkonzept", erklärt Sauser. Bislang war es üblich, dass die einzelnen Stände ihren Strom aus dem dahinterliegenden Geschäft oder Wohnhaus bezogen – mit einem Kabel. Nun gibt es eine Stromversorgung für das komplette Herbstfest, die auch entsprechend abgesichert ist. Aufgerüstet wurden auch die Toilettenwagen. Gab es im vergangenen Jahr einen neuen, sind es in diesem Jahr zwei, nächstes Jahr sollen dann alle drei Toilettenwagen ausgetauscht sein.