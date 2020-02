Donaueschingen Unfallflucht wird selten aufgedeckt

Dabei sind Unfallfluchten bei Unfällen im ruhenden Verkehr keineswegs die häufigsten Verkehrsdelikte. In den zurückliegenden fünf Jahren haben sich in den drei Gemeinden Donaueschingen, Hüfingen und Bräunlingen insgesamt 2055 Unfälle ereignet, die in die Unfallstatistik eingeflossen sind. In 911 Fällen handelte es sich um eine Unfallflucht. Das entspricht einem Anteil von 44 Prozent. Nur in 135 Fällen floss eine Unfallflucht nach einem Unfall im ruhenden Verkehr in die Statistik ein. Dies entspricht einem Anteil an den Unfallfluchten von 15 Prozent.

Was die Verursacher anbelangt, kann die Polizei für das Städtedreieck feststellen, dass die Hälfte der bekannten, beziehungsweise ermittelten Unfallverursacher 60 Jahre alt oder teils deutlich älter sind. Gut ein Drittel der Unfallfluchten (36 Prozent) können ermittelt werden, nur exakt jede vierte Unfallflucht im ruhenden Verkehr, also 25 Prozent, kann aufgeklärt werden. Unabhängig vom Ergebnis: Der Ermittlungsaufwand für die Polizei ist höchst unterschiedlich.

"Gerade bei Unfallfluchten ist er auch davon abhängig, welche Ermittlungsansätze wie Unfallspuren, Zeugenaussagen und mehr zur Verfügung stehen", so der Polizeisprecher. Die durchschnittliche Schadenshöhe bei einer Unfallflucht liegt bei rund 2000 Euro.