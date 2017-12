Donaueschingen Allmendshofer Zubringer noch immer gefährlich

Warum? Gerade wer von Allmendshofen her in Richtung Blumberg auf die Bundesstraße 27 fahren möchte, steht an einer Stopp-Stelle. Von links kommen die Autos – meist nicht mit den vorgeschriebenen 50 Stundenkilometern. Durch die Warnbarken sieht man kaum etwas.

Und der Winkel, in dem die Auffahrt auf die Bundesstraße stößt, ist so ungünstig, dass es zusätzlicher Verrenkungen bedarf. Keine Beschleunigungsspur. Weil das Herausfahren hier manch einem zu gefährlich ist, fährt er lieber weiterhin durch Hüfingen. Nicht so schlimm? Handelt es sich doch bei der Auffahrt nur um ein Provisorium. Aber immerhin eines, das vielleicht sogar bis 2021 genutzt werden soll, denn erst dann soll der Ausbau abgeschlossen sein.