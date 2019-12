Donaueschingen Umspannwerk verursacht Stromausfall

Das Umspannwerk ist über zwei 110-Kilovolt-Freileitungen in das Hochspannungsnetz eingebunden. Durch geplante Arbeiten an einem der beiden versorgenden Stromkreise war ein Stromkreis ausgeschaltet. Auf der zweiten 110-Kilovolt-Leitung, die das Umspannwerk Donaueschingen versorgt, sei es am Montag um 7.33 Uhr zu einem unbeabsichtigten Schalten an einem sogenannten Erdtrenner gekommen.