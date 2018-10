Donaueschingen Uli Führe macht "S’Muul uff" im Mariensaal

Donaueschingen. Die Kolpingfamilie Donaueschingen lädt ein zum Kolping-Kultur-Herbst am Samstag, 13. Oktober, 20 Uhr im Mariensaal. Zu Gast ist Uli Führe mit seinem Programm "S’Muul uff". Uli Führe, 1957 in Lörrach geboren, lebt in Buchenbach bei Freiburg. Seit 1976 tritt er mit seinem badischen Kleinkunstprogramm vor allem im süddeutschen Raum auf, aber auch immer wieder in der Schweiz und im Elsass. Bekannt wurde er vor allem für seine witzigen und ironischen Lieder, die den Menschen und das Zeitgeschehen unter die Lupe nehmen. Er erhielt für seine Lieder unter anderem den Kleinkunstpreis des Landes Baden-Württemberg. 2007 erhielt er in Berlin den Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik für seine CD Ikarus, die Komposition und Improvisation mit zeitgenössischer Lyrik von Markus Manfred Jung vereint. 2010 bekam er in Lörrach für seine musikpädagogische und poetische Arbeit den Preis Hebel Dank.