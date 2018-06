Donaueschingen Über eine Million Euro allein für die Gewerblichen Schulen

Donaueschingen. Die Kreisschulen in Donaueschingen bekommen Zuschüsse aus dem Kommunalen Sanierungsfonds des Landes Baden-Württemberg. Ausschüttungen gehen an die Karl-Wacker-Schule / Schulisches Bildungs- und Beratungszentrum Bildung (510 000 Euro), an die Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen (1 183 000 Euro) und an die Gewerblichen Schulen (1 265 000 Euro). Der Landtagsabgeordnete Guido Wolf leitete die Zahlen des Regierungspräsidiums weiter. "Uns ist bewusst, dass landesweit in vielen Schulen ein erheblicher Sanierungsbedarf herrscht", sagte Wolf. Der kommunale Sanierungsfonds schaffe eine Möglichkeit, einigen Kommunen bei notwendigen Schulsanierungen zu helfen. Denn "jeder in Schulen investierte Cent ist eine Investition in die Zukunft unserer Kinder", so Wolf weiter.