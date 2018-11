Donaueschingen Über die Region hinaus einen guten Namen

Schwarzwald-Baar-Kreis. Seit Gründung der Schule im Jahre 1868 spielen die Gewerblichen Schulen in der Schwarzwald-Baar-Region eine zentrale Rolle in der Aus- und Weiterbildung vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger Generationen von Leistungsträgern aus den verschiedensten Bereichen. Diese Schlüsselposition wurde während des Festaktes durch die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann in ihrer Festansprache hervorgehoben.

Aus der Schule mit anfangs nur 23 Schülern sei heute eine Schule mit über 1000 Schülern geworden, die in fünf Berufsfeldern und einer großen Bandbreite an Vollzeitschularten nicht mehr nur ein Ort des Lernens, sondern auch des Lebens geworden sei, so die CDU-Ministerin.

Als ein Zeugnis dieser Einschätzung führte Eisenmann die dieses Jahr erstmalig durchgeführte Sommerschule an, durch die Schüler verschiedener Schularten zum Ende der Sommerferien einen einwöchigen Einblick in die Lern- und Lebenswelt der Gewerblichen Schulen erhalten konnten.