Donaueschingen Über 10 000 Besucher

Doch wo liegt bei all diesen Erfolgsmeldungen nun das Problem? Je mehr Kinder in das Museum kommen, um so mehr Ausgaben kommen auf den Verein zu. Gerade im Rekordjahr 2016 stieß das Museum an seine Kapazitätsgrenzen. Eine Erweiterung kommt allerdings für die Verantwortlichen nicht in Frage, denn die Betreuung des Museums über zwei Etagen sei personell schon gar nicht zu leisten.

"Wenn’s ums Sponsoring geht, dann hören wir schon mal: ›Euch geht es doch gut, ihr braucht doch keine Hilfe‹", erklärt Hall. Doch obwohl das Kinder- und Jugendmuseum durch ehrenamtliches Engagement getragen wird, das weit über dem Durchschnitt liegt, muss der Betrieb auch finanziert werden. Und dazu braucht es eben die Unterstützung von Sponsoren, Förderern und Spendern. Schließlich müssen die Ausgaben in Höhe von rund 150 000 Euro im Jahr auch irgendwie finanziert werden. Ein Großteil machen mit 57 000 Euro das Personal und mit 29 000 Euro die Miete aus. 37 000 Euro bringt das Museum zwar durch die Eintrittsgelder ein, ein Großteil der Ausgaben wird allerdings über Zuschüsse und Sponsoren gedeckt, die das Museum meist schon seit seiner Gründung 2012 unterstützen.

Zu den Unterstützern gehört auch die Stadt, die sich der Rolle des Museums als Alleinstellungsmerkmal und Aushängeschild durchaus bewusst ist. Nach einer Anschubfinanzierung in den Jahren 2013 bis 2015 hat das Museum danach jährlich 40 000 Euro Zuschuss erhalten. Eine Summe, die auch weiterhin zur Verfügung stehen soll.