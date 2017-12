Donaueschingen Türsteher nach Schussverletzung notoperiert

Donaueschingen (wde). Gegen Skelcim K. war das Verbot erlassen worden, weil er in dem Club schon öfter für Ärger gesorgt haben soll. Als der Türsteher ihn wegschicken wollte, habe Skelcim K. laut dem Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Konstanz, Andreas Mathy, und seinem Kollegen Dieter Popp vom Polizeipräsidium Tuttlingen eine scharfe Waffe gezogen und auf einen Security-Mitarbeiter geschossen. Der Sicherheitsmann musste notoperiert werden, soll sich aber nicht mehr in Lebensgefahr befinden. Der Täter sei in Begleitung einer weiteren Person in einem weißen SUV vom Typ Hyundai Tucson geflohen. Das Fahrzeug und der Begleiter wurden bereits ermittelt; nach Skelcim K., der auch unter dem Spitznamer Kimi bekannt sein soll, wird gefahndet.