Donaueschingen Trotz Verbots wird geparkt

Donaueschingen (guy). Die Baugenossenschaft, der an der Hermann-Fischer-Allee ein Großteil der Häuser gehört, und die evangelische Kirchengemeinde waren darüber weniger begeistert. Die Situation wurde auch schon im Gemeinderat diskutiert. SPD-Stadtrat Peter Rögele kritisierte damals, dass dadurch Stellplätze im Donauhallen-Umfeld wegfallen würden. Offiziell tun sie das.

Bei den Donaueschinger Imkertagen bot sich allerdings ein anderes Bild. Etliche Autos stehen dort hintereinander am Rand. Die Schutzstreifen für Radfahrer: Zugeparkt. Darüber ärgert sich auch ein Anwohner, der die Stadt in der Pflicht sieht, durchzugreifen. Außerhalb von Veranstaltungen geschehe das äußerst pflichtbewusst, bei Veranstaltungen in den Hallen eher weniger.

"Die verkehrsrechtlichen Regelungen in der Hermann-Fischer-Allee gelten auch bei Veranstaltungen in den Donauhallen. Hier gibt es keine Sonderregelungen", erklärt Rathaussprecherin Beatrix Grüninger. Für entsprechende Veranstaltungen stehe der Parkplatz direkt vor den Donauhallen zur Verfügung. Benötige ein Veranstalter diesen Parkraum, werde er dazu verpflichtet, anderweitig Parkraum zur Verfügung zu stellen. So etwa bei den Imkertagen der Fall. "Der Veranstalter der Imkertage hat dies durch Anmietung der Gerbewies als Parkfläche und der Einrichtung eines Busverkehrs gewährleistet", erklärt Grüninger.