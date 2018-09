Donaueschingen Trotz Gewinn: Paar die Familienkarte verwehrt

Mit großer Vorfreude machte sich das Ehepaar so auf den Weg nach Blumberg, um von dort aus in das Abenteuer zu starten. Doch ihren Plänen wurde ein jähes Ende gesetzt, als sie das gewonnene Ticket vorzeigten. Ihnen wurde der Einlass in den Zug verwehrt. Nun liegt die Vermutung nahe, dass hinter dem vermeintlich seriösen Preisausschreiben doch nur ein weiterer Betrug steckte und es sich bei der Fahrkarte um eine Fälschung handelte.

Zu trivial, um wahr zu sein

Aber weit gefehlt. Des Rätsels Lösung klingt fast zu trivial, um wahr zu sein: Eine Familienkarte ist ausgestellt auf ein Ehepaar mit zwei Kindern. Nun war Gudrun Weiß jedoch nur in Begleitung ihres Mannes erschienen, sodass sie zu zweit nicht die erforderlichen Voraussetzungen erfüllten. Ihnen fehlten die Kinder. Das klingt idiotisch, denn schließlich hätte das Unternehmen auf diese Weise die zwei nicht wahrgenommenen Sitzplätze erneut verkaufen und so den doppelten Gewinn machen können. Oder zumindest keinen Verlust, falls das aus rechtlichen Gründen nicht möglich sein sollte. Doch mit gesundem Menschenverstand kam das Ehepaar Weiß an diesem Nachmittag nicht weiter. "Die einzige Alternative, die sie uns anboten, war ein reguläres Ticket für 48 Euro zu kaufen", empört sich Gudrun Weiß. Das sei ihnen aber im Traum nicht eingefallen. So disponierte das Paar gezwungenermaßen um: Statt gemütlich aus dem Fenster der alten Dampflok, entdeckten sie die Landschaft kurzerhand zu Fuß bei einer kleinen Wanderung.