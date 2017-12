Donaueschingen Trio führt das Wirtschaftsgymnasium

"Auch schulformübergreifend werden wir künftig vernetzter arbeiten und unterrichten", erklärt er. Dies würden allein schon die allgemeinen Forderungen an die Schule bedingen: "Kenntnisse in Informatik und Wirtschaftsinformatik werden in allen Berufen immer wichtiger." Ebenso die Fremdsprachen Englisch und Spanisch. "Inzwischen wird ein Teil unserer BWL-Prüfungen auf Englisch abgefragt", ergänzt Judith Geibel.