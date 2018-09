Donaueschingen Trigema-Chef begeistert Zuhörer

Und schon ist er bei der Globalisierung, in der er eine Chance für die Unternehmen sieht. Schließlich ist es so möglich, seine Waren überall hin zu liefern. Doch wenn man ein Produkt anbiete, das irgendwoanders billiger hergestellt werden kann, dann sei das nicht die Schuld der Globalisierung, sondern des Unternehmers. In einem Hochlohnland müsste Produkte produziert werden, die auch diesem Niveau entsprechen würden. "Ich mache Wachstum nicht an Stückzahlen fest, sondern an Innovationen", so Grupp.

"Es kann nicht sein, dass wir nur noch angeben, was wir wollen und andere produzieren das dann." Denn damit sei der Fortschritt in Gefahr: "Entwickelt und geforscht wird nicht am Schreibtisch, sondern am Arbeitsplatz." Deshalb dürften die produzierenden Arbeitsplätze nicht ins Ausland verlagert werden, sondern müssten in der Heimat bleiben.

Doch Grupp ist ehrlich: "Ich bin ein Egoist, ich bin ein Kapitalist und ich will, dass es mir gut geht." Doch schnell habe er erkannt, dass es dazu auch seinen Mitarbeitern gut gehen muss. "Wenn ein Mitarbeiter mit einem Problem zu mir kommt, dann hat er keines mehr." Entweder das Problem sei gelöst oder liege dann auf Grupps Schreibtisch.

Und letztendlich sei es doch das schönste Gefühl, wenn man gebracht werde. Und so lang er das habe, denke der 76-Jährige auch nicht übers Aufhören nach. Auch nicht, wenn er sich gestern einen lang gehegten Traum erfüllt hat. Einst als Schüler in St. Blasien musste er die Predigt besuchen und damals träumte er davon, irgendwann einmal von einer Kanzel zu sprechen.

Wolfgang Grupp war der mittlerweile 24. Kanzelredner. Die Kanzelpredigten in der Stadtkirche St. Johann in Donaueschingen sind seit 2003 Teil der Donaueschinger Seelsorgeeinheit. Diese neugeschaffene Tradition führt prominente Redner und natürlich auch Rednerinnen in die Stadt, die mit ihrem somit einen Beitrag zur Renovierung der Stadtkirche leisten, da sie zum sogenannten "Vergelt's Gott-Tarif" sprechen.