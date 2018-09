Donaueschingen Treff für Flüchtlinge und Einheimische

Wer hätte das 2014 gedacht: Seit bald vier Jahren bietet das Ehren­amtlichenteam um Edith Lienhardt und Antje Schmidt ein Gesprächscafé für ­geflüchtete und einheimische Menschen in Donaueschingen an.

Donaueschingen. Und damit ist es auch an der Zeit zu überlegen, was inzwischen aus dieser Initiative geworden ist. Beim letzten Café-Nachmittag im Garten des Hauses Friedhofstraße 14, in dem man sich den Sommer über getroffen hat, war Gelegenheit, darüber ins Gespräch zu kommen.

Bereits Ende 2014 traf man sich mit Pakistani und Uiguren im Mehrgenerationenhaus (MGH), erzählen die Frauen der ersten Stunde. Als 2015 die Flüchtlinge in großer Zahl nach Deutschland kamen und 2500 Menschen aus Pakistan, Afghanistan, dem Irak, Syrien und Afrika auf dem französischen Kasernengelände untergebracht waren, zog das Gesprächscafé in den Sternensaal. Um die 90 Geflüchtete fanden sich an den Mittwochnachmittagen ein, junge Männer, Familien und Frauen mit Kindern.