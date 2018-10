Donaueschingen Traumberuf gefunden

Carina Hepting stammt aus Hochemmingen und hat familiäre Wurzeln in Aasen. Nach Realschule, Abitur und einem freiwilligen, sozialen Jahr entschied sich für die Erzieherinnenausbildung an den Zinzendorf-Schulen in Königsfeld. In diesem Zusammenhang absolvierte sie bereits ein Praktikum im Aasener Kindergarten.

Zehn Erzieherinnen betreuen die derzeit 53 Buben und Mädchen im Aasener Kindergarten an der Käppelestraße in drei integrierten Gruppen. Entsprechend den vorliegenden Anmeldungen ist die Aasener Einrichtung ab Ende 2018 mit 62 Kindern voll belegt. Darüber hinaus gibt es bereits eine Warteliste.