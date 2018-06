Donaueschingen Thorsten Frei hofft auf Zuwanderungsgesetz für Fachkräfte

In dem genannten Brief an die Geschäftsleitung räumt Frei ein, dass in der Region der Mangel an Fachkräften enorm ist. Abhilfe biete zwar die 3+2-Regelung, damit Flüchtlinge eine Arbeit aufnehmen können. Das mache aber nur bei Flüchtlingen Sinn, die auch eine gewisse Bleibeperspektive hätten. Dies lasse sich aus dem vorliegenden Fall nicht heraussehen. Im Falle Drammeh müsse man um das Herkunftsland wissen, aber auch inwiefern er etwa an der Sachverhaltsaufklärung und der Beschaffung von Ausweispapieren im Herkunftsland mitgewirkt habe. Häufig sei die Verweigerung der Mitwirkung ein Problem, das die Ausländerbehörden dann mit dem Entzug der Arbeitserlaubnis sanktionieren.

Natürlich sei es falsch, sozusagen exakt die Flüchtlinge als erstes abzuschieben, die ihren Lebensunterhalt selbst finanzieren, räumte Frei ein. "Dafür müssen wir Lösungen finden." Allerdings dürfe das im internationalen Vergleich höchst liberale Asyl- und Flüchtlingsrecht nicht für die Arbeits- und Sozialmigration missbraucht werden. Die Koalition habe deshalb vereinbart, in dieser Legislaturperiode ein Fachkräftezuwanderungsgesetz auf den Weg zu bringen, um die angespannte Situation in den Unternehmen zu entlasten und klar zwischen Flucht und Arbeitsmigration zu trennen. Migration soll in den Arbeitsmarkt und nicht in die sozialen Transfersysteme erfolgen.

Die Antwort des Abgeordneten Frei bewege sich im Allgemeinen, kritisierte die Personalleiterin von B+B Thermo-Technik, Heike Langenbacher. "Was passiert denn, falls Lamin tatsächlich zu Papieren kommt?". Hier hätte sie gerne eine befriedigende Antwort. Im Flüchtlingsrecht bewanderte Experten seien sich gewiss, dass Drammeh mit Papieren das Land verlassen müsse. Leider gebe es seitens der Wirtschaft keinerlei Möglichkeiten, auf das Verfahren positiv einzuwirken.