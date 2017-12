Während die neun Schauspieler des Kirchenchors Hubertshofen-Mistelbrunn eifrig am Proben sind, sind zwei von vier Vorstellungen des Dreiakters "Kaviar und Hasenbraten" beim traditionellen Weihnachtstheater im Adlersaal bereits ausverkauft. Eines sei schon einmal verraten: in der turbulenten Komödie rund um den im Gefängnis verstorbenen "Klunker-Ede" gibt es wieder viel zu lachen. Es wird vier Abendaufführungen geben, die jeweils um 19 Uhr beginnen. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Die Aufführungen am 27. und am 30. Dezember sind ausverkauft. Für die Premiere am 25. Dezember sowie den letzten Auftritt am 1. Januar 2018 sind noch Plätze frei. Karten können telefonisch bei Familie Lücke unter 07705/56 69 erworben werden. Foto: Rademacher